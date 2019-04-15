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Холодная война: Россия заявила о дерзком шаге против НАТО

понедельник, 15 апреля 2019, 16:02

Россия и НАТО официально прекращают сотрудничество по гражданской и военной линиям, о чем заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, "в НАТО сами отказались от позитивной повестки дня в отношениях с Россией".

"Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - приводят его слова российские СМИ.

Он считает глупым решение Альянса прекратить контакты с Россией по военной линии.

"Парадокс, но сегодняшние отношения Россия - НАТО больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавался НАТО, - под холодную войну. Снова стряхнули пыль с "доктрины Армеля": диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", - добавил он.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не намерена участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сделали громкое заявление по Донбассу и НАТО.

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