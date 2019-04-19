В России бойко торгуют военной техникой: фото и расценки

В Российской Федерации ведомство, заведующее списанной военной техникой "Росрезервы.РФ", принялось активно распродавать транспорт, находящийся в консервации.

Об этом сообщает издание "Авторамблер", представившее ряд наиболее экономичных моделей российской военной техники для продажи населению.

Так, одной из самых популярных моделей стал Урал-375 "Шасси", 1989 года выпуска с пробегом до 500 км. Стоимость такого авто – 500 тысяч рублей (209,9 тысяч гривен).

На втором месте автомобиль-вездеход с "будкой" - Урал-375 "Кунг", пробег до 1500 км, стоимость около 550 тысяч рублей (230 тысяч гривен).

Далее следует грузовик выпуска конца восьмидесятых-начала девяностых годов - Урал-4320, который "имеет несколько сотен километров на одометре" и стоит 850 тысяч рублей (357 тысяч гривен).

Следом самый новый транспорт из представленных - снегоболотоход ЗВМ-2411ГП "Узола" 2007 года выпуска производства "Завода вездеходных машин" на гусеничном ходу. Машину предлагают купить в четырех модификациях, в зависимости от варианта кабины и кузова. Стоимость - около 950 тысяч рублей (почти 400 тысяч гривен).

И последним в перечне списанных российских военных авто, которые доступны для покупки населением, значится МТЛБ - многоцелевой тягач легкий бронированный, произведенный в 80-х. Пробег указанного транспорта до 1000 км, стоимость 1,66 млн рублей (почти 700 тысяч гривен).

Как сообщал "Апостроф", в начале апреля офицер ВСУ опубликовал фото новых образцов российского вооружения и техники, которые были доставлены на оккупированные территории Донбасса.