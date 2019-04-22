Сети впечатлило шедевральное фото "русского мира" на Донбассе

В сети опубликовали фото боевика террористической организации с Донбасса с характерной внешностью персонажа советских фильмов и картин эпохи позднего соцреализма.
Фотоколлаж-сравнение с одной из известнейших картин того времени выложил у себя в Twitter-аккаунте известный украинский пранкер Евгений Вольнов.
"Из цикла "Ожившие картины рускава мира", - подписал он свой пост.
Примечательно, что боевик сфотографирован в той же позе, как и герои картины.
Миниколлаж набрал более 150 репостов и множество остроумных комментариев.
"Прямо с него рисовали"
"повстанцы-зас*анцы"
"гроза нато"
"Валуев?"
Как сообщал "Апостроф", 19 апреля, в ночном клубе "Чикаго" оккупированного Донецка состоялся концерт известного рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который в свое время был фотографом у ликвидированного боевика Моторолы.