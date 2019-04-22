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Сети впечатлило шедевральное фото "русского мира" на Донбассе

понедельник, 22 апреля 2019, 03:34
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В сети опубликовали фото боевика террористической организации с Донбасса с характерной внешностью персонажа советских фильмов и картин эпохи позднего соцреализма.

Фотоколлаж-сравнение с одной из известнейших картин того времени выложил у себя в Twitter-аккаунте известный украинский пранкер Евгений Вольнов.

"Из цикла "Ожившие картины рускава мира", - подписал он свой пост.

Примечательно, что боевик сфотографирован в той же позе, как и герои картины.

Миниколлаж набрал более 150 репостов и множество остроумных комментариев.

"Прямо с него рисовали"

"повстанцы-зас*анцы"

"гроза нато"

"Валуев?"

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля, в ночном клубе "Чикаго" оккупированного Донецка состоялся концерт известного рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), который в свое время был фотографом у ликвидированного боевика Моторолы.

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