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Появилось фото очередного боевика с Донбасса, который пополнил "бригаду 200"

суббота, 20 апреля 2019, 18:28
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В пятницу, 19 апреля, "бригада 200" пополнилась очередным боевиком незаконных вооруженных формирований Жильцовым Виталием, который воевал на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Щтирлиц" на своей странице в Facebook.

"200 бригада" 19.04.19 пополнилась очередным бойцом Жильцов Виталий из Донецка, 9ошпмп", - написал он.

Как отмечают на сайте "Миротворец", Виталию было 22 года, он родился 6 июня 1996 года в городе Донецк. Также опубликовали и фото боевика, скриншоты его страниц в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика незаконных вооруженных формирований (НЗФ) Андрея Манченко.

Также ранее стало известно о смерти наемника из России Игоря Осипова, который воевал против украинских военных на Донбассе.

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