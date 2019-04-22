У Путина глупо соврали о просмотре дебатов Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины, поскольку был занят "делами Читинской области", которая была упразднена в 2008 году.

Странность в заявлении Пескова заметил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Насколько я понимаю, непосредственно когда они (дебаты — прим. ред.) шли, у него не получилось, он тогда как раз занимался делами Читинской области", – сказал Песков.

"Расскажите там кому-нибудь, что Читинская область упразднена в 2008 году", – отметил Виноградов.

В сети также отреагировали шутками по поводу этой ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины пока рано.