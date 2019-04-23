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Ким Чен Ын едет к Путину на бронепоезде: названа дата

вторник, 23 апреля 2019, 10:45
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет на саммит с президентом России Владимиром Путиным на бронепоезде.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что бронепоезд Ким Чен Ына будут ждать во Владивостоке 24 апреля.

"Утром поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток. Сегодня движение поездов в регионе в графике. Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск — Владивосток. И так же обратно", – рассказали журналистам в Дальневосточной железной дороге.

По информации СМИ, встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина состоится 25 апреля.

В то же время, сестра лидера КНДР, Ким Е Чжон, уже прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на встречу с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме Ким Чен Ын также прибыл на бронированном поезде.

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