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Украина вышла из "секретного" соглашения по СССР

среда, 24 апреля 2019, 18:30
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Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретной информации, связанной с советскими изобретениями.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечают, что документ был подписан 4 июня 1999 года между Украиной, Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Стороны обязались "обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, <...> созданных в бывшем СССР".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.

Как сообщал "Апостроф", Украина вышла из соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

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