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У боевиков ЛНР произошло серьезное ЧП: десятки наемников в больнице

среда, 24 апреля 2019, 08:21
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Десятки российских наемников и подконтрольных РФ боевиков на Донбассе слегли с отравлением из-за грязной воды.

Об этом сообщает украинская разведка.

Как стало известно, ЧП произошло в районе Луганска, где вышла из строя система водоснабжения. Отмечается, что инфраструктура давно нуждалась в ремонте, однако оккупанты игнорировали эту проблему. В результате система очистки водоснабжения вышла из строя, что привел к загрязнению воды сточными водами канализации.

Сообщается, что несмотря на ЧП загрязненную воду продолжали использовать, что привело к росту количества случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей, в том числе личного состава подразделений одной из мотострелковых бригад оккупантов.

"С начала апреля с диагнозом отравление были госпитализированы более двадцати российских военнослужащих, лечение других, обращавшихся с признаками отравления, проводилось амбулаторно", – рассказали в разведке.

В то же время оккупанты приказали замалчивать данную информацию и скрывать ее от местных СМИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевики на Донбассе обстреляли мирное население и ранили ребенка.

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