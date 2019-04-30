На репетиции парада в Москве показали мощное оружие: опубликованы фото и видео

В ночь на вторник, 30 апреля, на Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы к 9 мая.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя фото военной техники РФ.

В центре российской столицы можно было увидеть различные виды военной техники, а именно С-400, Панцирь-С, Бук-М2 и Тор-М2, Мста-С, Искандер-М, Смерч, Ярс.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети впечатлило фото репетиции парада к 9 мая в России. На опубликованном фото видно, как отряд девушек марширует в ногу. В комментариях пользователи отмечают, что форма девушек похожа на фашистскую.

Также в середине апреля по центру российской столицы Москве проехали два кабриолета Aurus в камуфляже, в рамках репетиции военного парада 9 мая. Официальной презентации этих авто еще не было – ее ожидают на самом параде.