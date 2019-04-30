RU   UA   EN  

вторник, 30 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

30 апреля

06:47
Лето все ближе: синоптик дала прогноз на последний день апреля
06:30
Гороскоп на 30 апреля: испытания у Раков и неожиданные предложения у Скорпионов
06:29
В Украине указали на план Путина по "легализации" своих военных на Донбассе
05:27
Ловля на живца: известный карикатурист метко изобразил идею Путина с паспортами для Донбасса
04:43
Символ разрухи: опубликованы мрачные фото санатория у Азовского моря в Мариуполе
03:36
Офицер ВСУ показал фото новых "грузов 200" у боевиков на Донбассе
02:31
В США начали подготовку к столкновению Земли с астероидом
01:34
От российских военных в Норвегию сбежал ручной кит: фото и видео
00:28
Под Одессой произошла жуткая трагедия с младенцем: опубликовано фото
00:10
Европейский гранд подготовил красочный сюрприз перед игрой Лиги чемпионов: опубликовано видео

29 апреля

23:40
На актера из Украины напали с ножом в Италии
23:36
В сети появились кадры с молитвой одного из лучших футболистов мира перед матчем в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине указали на план Путина по "легализации" своих военных на Донбассе

вторник, 30 апреля 2019, 06:29
переглянути новину українською

Россия и президент страны-агрессора Владимир Путин хочет получить дополнительную возможность использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты собственных граждан" с помощью раздачи паспортов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил для "Обозревателя" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука также пояснил, как в случае реализации такого рода планов следует действовать украинскому правительству.

"Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыва Совета безопасности ООН - фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России", - отметил он.

Также представитель МинВОТ и ВПЛ рассказал о трехэтапном плане раздачи российских паспортов на Донбассе. По его информации, Россия будет предоставлять гражданство сначала боевикам, затем чиновникам-коллаборантам псевдогосударственных формирований ЛДНР, и уже после этого паспорта начнут получать и мирные жители оккупированных территорий Украины.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко назвал указ президента России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса "беспрецедентным вмешательством во внутренние дела" Украины.

Новости

30 апреля

06:47
Лето все ближе: синоптик дала прогноз на последний день апреля
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: