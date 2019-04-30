В Украине указали на план Путина по "легализации" своих военных на Донбассе

Россия и президент страны-агрессора Владимир Путин хочет получить дополнительную возможность использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты собственных граждан" с помощью раздачи паспортов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил для "Обозревателя" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука также пояснил, как в случае реализации такого рода планов следует действовать украинскому правительству.

"Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыва Совета безопасности ООН - фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России", - отметил он.

Также представитель МинВОТ и ВПЛ рассказал о трехэтапном плане раздачи российских паспортов на Донбассе. По его информации, Россия будет предоставлять гражданство сначала боевикам, затем чиновникам-коллаборантам псевдогосударственных формирований ЛДНР, и уже после этого паспорта начнут получать и мирные жители оккупированных территорий Украины.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко назвал указ президента России Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса "беспрецедентным вмешательством во внутренние дела" Украины.