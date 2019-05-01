Дед сошел с ума: Путин разозлил сеть законом об изоляции Рунета

Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета.

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации РФ.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. При этом, ряд его положений, в том числе о национальной системе доменных имен, начнут действовать с 2021 года.

Отметим, что Госдума одобрила закон 16 апреля, а Совет Федерации — 22 апреля.

Отметим, что во время принятия законопроекта в первом чтении глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.

Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

В сети тут же стали комментировать принятие документа.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа причина, почему Россию хотят отключить от интернета.