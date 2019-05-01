РосТВ отличилось "криворуким" фейком о встрече Путина с лидером Китая: видео

На телеканале "Россия 1" появился сюжет о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином: кроме общего пропагандистского тона сюжета, его создатели допустили забавную ошибку при монтаже.

Видеосюжет вышел в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В одном из моментов сюжета, закадровый голос говорит, что китайцы якобы "боролись за место рядом с Путиным". В доказательство этого демонстрируют двоих представителей делегации КНР, которые, находясь рядом с президентом России, не могут поделить место. Однако при этом на видео явно видны белые контуры вокруг их фигур. По мнению многих комментаторов, это явно свидетельствует о том, что китайцев просто "прифотошопили" к Путину.

"Путинские пропагандоны запилили высосанный из пустоты сюжет о китайцах, которые, якобы, "борются, чтобы встать рядом с Путиным". Их взяли и просто прифотошопили, причём бездарно и топорно", – пишет на своей странице в Twitter блогер под ником Vitauskas.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пропагандистские издания РФ выпустили материал о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда якобы финансируются структурами американского миллиардера Джорджа Сороса.