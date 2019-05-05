Названо официальное число погибших при авиакатастрофе в Москве

Число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево выросло до 13 человек, двое из них дети.

Об этом сообщает СК РФ.

Что касается пострадавших, то по данным Telegram-канала Mash, то на данный момент их 18. Почти все отравились угарным газом. На данный момент врачи развозят их по больницам.

Помимо этого, следователи восстановили картину крушения после общения с пилотами. Так, изначально, в борт Аэрофлота попала молния — это первопричина катастрофы. Затем грубая посадка, ошибки экипажа — это привело к пожару.

Среди пострадавших на борту самолета оказались 33-летний Михаил Савченко, который известен в Мурманске своей игрой в "Что? Где? Когда?". Он - в тяжелом состоянии с отравлением газом. А также мэр Североморска — закрытого города в Мурманской области.

Подробнее о трагедии, читайте в материале "Апострофа": В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности.