В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево под Москвой погибло 13 человек, в том числе двое детей.

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, практически сразу после вылета подал сигнал бедствия и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу.

В салоне самолета в момент ЧП находились 78 пассажиров. Бортпроводники и спасательные службы организовали эвакуацию, однако жертв избежать не удалось. На данный момент подтверждена информация о 13 погибших и как минимум 11 пострадавших.

Основная версия возникновения возгорания — попадание молнии. Как можно увидеть на видео, опубликованном очевидцами, самолет садился на полосу уже пылающим.

В результате пожара сгорела практически вся задняя часть самолета.

Также очевидцы опубликовали видео эвакуации пассажиров из горящего самолета. Многие заметили, что некоторые пассажиры бегут с чемоданами, несмотря на инструкции бортпроводников не доставать ручную кладь.

22:50 Появилось видео, снятое одним из пассажиров, из салона горящего самолета.

22:44 Самолет "Сухой-Суперджет" (SSJ-100), который загорелся в Москве, известен своими проблемами.

Его производят в России. При этом, самолет известен своей ненадежностью (более половины времени самолеты этой модели проводят в ремонте). От его использования отказались большинство авиакомпаний, как в России, так и в других странах. И только по указанию Кремля, партию этих самолетов навязали компании "Аэрофлот". Борт, который сегодня потерпел катастрофу имел два существенных поломки за последние полгода.

Видео Алексея Навального о SuperJet от 22 февраля 2019:

22:35 Брат пострадавшего в ЧП рассказал, что происходило на борту самолета в момент пожара.

"Я успел с пообщаться с братом. Состояние у него нормальное, немного передышал угарным газом. Успел взять документы, все вещи сгорели… Начали сажать их уже в аэропорту, он говорит, что понял, что шасси сломалось. Он видел, как двигатель горел, все сплавилось. Кое-как успел добежать до выхода и то упал, надышался газом. Стюардессы сказали, чтобы быстрее полз, что чуть-чуть осталось до выхода", — рассказал Юрий журналистам.

22:20 В социальных сетях уже успели высказать замечания в сторону российского ТВ за игнорирование трагедии.

21:50 Следственный комитет РФ по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также сообщается, что в ходе пожара погиб как минимум один член экипажа – бортпроводник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пожар самолета в Шереметьево спровоцировало также повреждение топливных баков.