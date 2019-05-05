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Появился кремлевский след в авиакатастрофе с SuperJet в Москве

воскресенье, 05 мая 2019, 23:10
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Катастрофа с SSJ-100 в Шереметьево, в которой уже погибли 13 человек, оказалась уже восьмой с таким самолетом за год.

Об этом сообщают в соцсетях.

Что касается именно этого самолета, то он также известен своими проблемами. Его производят в России. При этом, самолет отличается своей ненадежностью (более половины времени самолеты этой модели производят в ремонте).

От его использования отказалась большая часть авиакомпаний, как в России, так и в других странах. И только по указанию Кремля, партию этих самолетов навязали компании "Аэрофлот". Так, борт, который потерпел катастрофу, имел две поломки за последние полгода.

Подробнее о катастрофе, читайте в материале "Апострофа": В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности.

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