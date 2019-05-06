Жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: новые данные по всем пассажирам и инфографика

Аэрофлот опубликовал полный список пассажиров рейса SU1492 "Москва-Мурманск", в результате катастрофы которого в аэропорту Шереметьево под Москвой, по официальным данным, погиб 41 человек.

Он размещен на официальном сайте компании.

Исходя из этих данных, самому младшему пассажиру – Софье Новиковой – было 12 лет, а самому старшему – 64 года.

Также в сети появилась инфографика, на которой видно, как сидели пассажиры в сгоревшем "Сухом-Суперджете" в момент катастрофы.

Отметим, что самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, практически сразу после вылета подал сигнал бедствия и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу. В салоне самолета в момент ЧП находились 78 пассажиров.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об украинке, пострадавшей в авиакатастрофе в Москве.