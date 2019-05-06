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Опубликованы истории о жертвах страшной авиакатастрофы в Москве

понедельник, 06 мая 2019, 16:31
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В ходе пожара в самолете "Sukhoi SuperJet" в аэропорту Шереметьево под Москвой погиб 41 человек: журналистам удалось собрать истории некоторых погибших.

Об этом сообщает издание "360tv".

Единственным членом экипажа, который погиб в катастрофе, стал бортпроводник Максим Моисеев. Сразу после аварии о нем поступала противоречивая информация, сообщалось, что он выжил, однако позже его смерть все же подтвердилась.

Пока коллеги выводили пассажиров, Моисеев пытался открыть еще один выход, однако у него это не получилось. Тогда он стал помогать эвакуироваться тем, кто сидел в самом хвосте лайнера. Он задохнулся угарным газом, отказавшись покидать самолет раньше пассажиров.

Друг 22-летнего героя рассказал журналистам, как они вместе поступали в летную школу. Тогда они не только начали общаться, но и подружились семьями. После Максим поступил в авиационный институт — и тут пути друзей разошлись. Но парни все равно продолжали общаться.

"Человек он был замечательный, добрый, всегда выручал. Он сообщал, что идет учиться на стюарда в "Аэрофлот", он там проработал полтора года. Общительный, всегда помогал, чем мог. Созванивались, я помню, поговорили, все хорошо было. Очень жалко" — поделился приятель погибшего.

В трагедии погибли начальник Снежногорской областной больницы № 120 Евгений Новиков и его 12-летняя дочь Софья. Супруга врача, Ксения Новикова, в один день лишилась всей семьи. А осенью прошлого года она пережила другую трагедию: керченский стрелок убил ее племянницу Алину.

Лучшая подруга Ксении, Елена, рассказала журналистам, что Евгений Новиков души не чаял в своей семье и всегда мечтал о детях. Единственную дочку Соню он взял с собой в Москву погреться под теплым майским солнцем. Сам он прилетел в столицу на встречу врачей.

"Он безумно любил свою семью, мечтал всегда о ребенке. Наши дочки были подружками. Сонечку папа взял просто на выходные с собой погреться — мы живем на севере, солнца не видим круглый год", — рассказала Елена.

Пост главврача Евгений занял весной прошлого года, а до этого работал заведующим хирургическим отделением в той же больнице. По словам Елены, многие пациенты вспоминали о нем как о "хирурге с золотыми руками".

"Он один из лучших хирургов, которых можно было себе представить", — поделилась женщина.

Трагедия унесла жизнь сотрудника "Транснефти" Александра Вицнаровского. Юноша с успехом окончил РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина и решил работать только по профессии. Коллеги и друзья погибшего вспоминают о нем как о спокойном, рассудительном и очень трудолюбивом молодом человеке.

Однокурсник юноши, Дмитрий, рассказал журналистам, что за годы учебы Александр ни разу не дал повода усомниться в своих качествах. На военных сборах, на университетской практике и просто в жизни Вицнаровский стремился помогать окружающим.

"Отличный парень. Негатива в нем точно не было ни капли. Отзывчивый, добрый, спокойный, рассудительный… Когда узнал, что он погиб, не поверил. Сначала все проверил, посмотрел список… и понял", — поделился Дмитрий.

Александр родился в Мурманске. Рейсом SU 1492 юноша хотел слетать домой и проведать родных.

В пожаре погибли супруги Екатерина и Андрей Чупруновы. Мужчина занимал должность ведущего инженера отдела радиационной безопасности Кольской атомной станции, а в свободное время выступал в местной молодежной команде "Слим" на "Что? Где? Когда?".

Коллега Андрея, Татьяна, в интервью рассказала, что молодой человек всегда был очень активным и заряжал своей энергией окружающих. У него хватало времени и на эффективное руководство своими подчиненными, и на семью, и на команду знатоков.

"Андрея знала как коллегу по команде "Что? Где? Когда?". Была молодежная команда "Слим", и он долгие годы играл в ней. Он был активным, жизнерадостным человеком. Для всех на предприятии это шок, трагедия", — сказала Татьяна.

Один из подчиненных Чупрунова, Дмитрий, рассказал, что Андрей был отличным руководителем — честным, внимательным, отзывчивым. "Как руководитель он — таких поискать. Да и просто как товарищ — мало таких", — поделился собеседник.

Супруга Андрея, Екатерина, работала учителем истории и обществознания в гимназии № 1 города Полярные Зори. В разговоре с журналистами директор учебного заведения Ольга Горюшина рассказала, что в этом году Чупрунова должна была получить второе образование — дефектолога.

"Екатерина — учитель первой категории. Все ее выпуски показывали хорошие результаты, она готовила детей к олимпиадам различного уровня. Замечательный, очень исполнительный работник, перспективный. Талантливая, очень много делилась педагогическим опытом с коллегами в регионе", — рассказала собеседница.

Директор гимназии рассказала, что у Екатерины с мужем были теплые, нежные отношения. Супруги очень дружно жили и много путешествовали. Андрей часто делал любимой сюрпризы, одним из таких стало путешествие в Москву на майские праздники.

Трагедия унесла жизнь сына известного ярославского адвоката Андрея Зенина — Михаила. Юноша окончил МГУ и совсем недавно женился.

Бухгалтером местной коллегии адвокатов рассказала, что знала Михаила с раннего детства. Молодой человек пошел по стопам отца: отучился на юрфаке МГУ, работал по профессии в Москве.

"Он рос на моих глазах. Замечательный был мальчик. Закончил МГУ и работал юристом, жил и трудился в Москве. Летел в командировку. Только год назад, в апреле, он женился, детей не было. Только начинал жить", — заключила женщина.

Общий список погибших пассажиров в авиакатастрофе (не учитывая погибшего бортпроводника Максима Моисеева):

Напомним, подробнее о крушении в аэропорту Шереметьево читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах.

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