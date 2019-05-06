Сел с огоньком: сотрудники "Шереметьево" с хохотом встретили крушение SSJ-100, видео

Сотрудники аэропорта Шереметьево в Москве, где в авиакатастрофе погиб 41 человек, встретили посадку пылающего самолета с шутками и смехом.

Об этом свидетельствует видео, распространяемое в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть, как группа сотрудников смотрит видео с садящимся самолетом, который горит.

"Если он так сел, значит там пострадавшие", – замечает за кадром некая девушка.

"Почему? Нормально он сел, с огоньком", – говорит другой сотрудник, после чего слышен громкий смех.

"Шереметьево! ну вы и уроды", – прокомментировал видео телеведущий и журналист Сергей Доренко в своем Telegram канале.

Как ранее сообщалось, всего в катастрофе самолета "Sukhoi SuperJet" в Москве погиб 41 человек.

Напомним, подробнее о крушении в аэропорту Шереметьево читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах.