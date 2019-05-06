В сети рассказали историю россиянки, которая чудом не села на фатальный рейс SSJ-100

Одна из пассажирок самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Москвы, Шереметьево, за пару дней до вылета решила сдать билеты.

Об этом сообщает Telegram канал "LIFE SHOT".

Жительница Мурманска Алена Медведева находилась с ребенком в гостях в Белгороде и купила билеты, с пересадкой в Москве именно на потерпевший катастрофу самолет.

"Собиралась возвращаться к началу рабочей недели… Но с шефом договорились, что эти три дня побуду в отпуске. И я осталась здесь. Изначально, когда купила билеты, знала, что 5-го числа не полечу. Не знаю почему. Предчувствие, что надо тут остаться, в Белгороде. Душа так лежала. Естественно, всё перевернуло сознание! Не думала, что так всё масштабно. И я поняла, что действительно могла бы оказаться там, где более половины погибших. У меня в принципе хорошо интуиция развита", – рассказывает Медведева.

Напомним, подробнее о крушении в аэропорту Шереметьево читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах.