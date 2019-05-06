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Выжила чудом: появились подробности о состоянии пострадавшей украинки в авиакатастрофе в Москве

понедельник, 06 мая 2019, 23:24
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Девять человек, пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", в том числе и пострадавшая украинка, остаются в больницах Москвы.

Об этом сообщает ТСН.

"В институте Склифосовского 4 пациентов. Одна тяжелая пациентка 50 лет с политравмой, с термоингаляционной травмой, то есть, с ожогом верхних дыхательных путей... ожоги пламенем не более 15 процентов относительно поверхности", - рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова о состоянии пострадавшей украинки Татьяны Белик.

Известно, что Татьяна сидела в двенадцатом ряду фактически в середине самолета. Те, кто были рядом и дальше - в списке погибших. Татьяна выжила действительно чудом, возможно потому, что ее кресло было возле прохода и она успела в последний момент покинуть самолет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о россиянке, потерявшей родных в катастрофе SSJ-100 и бойне в Керчи.

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