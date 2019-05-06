Стало известно о россиянке, потерявшей родных в катастрофе SSJ-100 и бойне в Керчи

Жительница Мурманской области России Ксения Новикова потеряла в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево мужа и дочь, а до этого ее племянница погибла во время стрельбы в Керчи.

Об этом сообщает Telegram канал Baza.

Муж Новиковой, Евгений и 12-летняя дочь София сидели ближе к хвосту сгоревшего SSJ-100 и не успели покинуть самолет.

Ранее, в октябре 2018 года, племянница Ксении, Алина Керова, погибла от рук стрелка в политехническом училище в оккупированной Керчи, в Крыму.

Как ранее сообщалось, всего в катастрофе самолета "Sukhoi SuperJet" в Москве погиб 41 человек.

Напомним, подробнее о крушении в аэропорту Шереметьево читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах.