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Как вы надоели с этой войной: в сети обсуждают видео репетиции парада Победы в Москве

вторник, 07 мая 2019, 11:50
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В сети были опубликованы кадры репетиции парада в Москве (РФ), посвященного победе во Второй мировой войне, однако пользователи в социальных сетях не проявили энтузиазма относительно происходящего.

Дискуссия относительно Парада произошла в Twitter-аккаунте специального корреспондента "Комсомольской правды", журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"Одно из самых сильных впечатлений, когда в полной тишине многотысячной площади огромный сводный оркестр начинает чеканить "Священную войну": На Красной площади генеральная репетиция Парада Победы", - отметил журналист.

Комментаторы под видео в то же время обратили внимание на отсутствие реакции Кремля на трагедию Sukhoi Superjet в Шереметьево, огромные траты бюджетных средств на очередное празднование победы, которой исполнилось уже 74 года, и на слабую теоретическую подготовку российских пропагандистов относительно исторических событий в ХХ веке.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая в оккупированном Севастополе состоялась репетициявоенного парада, приуроченного к 9 мая.

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