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За Сталина! Оккупанты в Крыму устроили парад победобесия, фото

воскресенье, 05 мая 2019, 11:22
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Вечером 4 мая в оккупированном Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченному к 9 мая.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что колонну военной техники возглавляла боевая машина реактивной ствольной артиллерии военных лет, известная под неофициальным названием "Катюша", на реактивных снарядах которой было написано "За Сталина! От Катюши!"

Далее следовал танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах, самоходная артиллерийская установка и несколько десятков российских боевых машин, находящихся на вооружении береговых войск российского Черноморского флота России.

Тренировка, которая началась в 18:00 по местному времени и продолжалась около двух часов, проходила в центре города, парадные расчеты и боевая техника прошли по улице Ленина и проспекту Нахимова.

Тренировку наблюдали несколько сотен туристов и местных жителей, которые фотографировали бронетехнику мобильными телефонами.

Как сообщал "Апостроф", 3 мая боевики в Донецке устроили репетицию парада с раритетной техникой.

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