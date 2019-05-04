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​"Русский мир" готовится к параду: в сети показали печальные фото Луганска

суббота, 04 мая 2019, 12:39
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В сети появились грустные фото из г. Антрацит Луганской области, который разрушают оккупанты.

Соответствующие фото опубликованы в сообществе "Хрустальный Луч" в Twitter.

"Танк уехал в Луганск на парад, оставив местным жителям перед 9 мая пустой постамент, разбитый тротуар и ступени, а вместо цветов на газоне следы от шин", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей сети.

"Интересно, там дорожные службы существуют хоть в каком-нибудь виде", "Следующий шаг - откапывание дидов и пронос их на параде", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 3 мая, боевики в Донецке устроили репетицию парада с раритетной техникой.

Также сообщалось, что боевики террористических группировок ДНР и ЛНР готовились к парадам по случаю 9 мая и в прошлом году. Тогда они перемещали по оккупированным Донецку и Луганску большое количество военной техники.

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