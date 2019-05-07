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Авиакатастрофа в "Шереметьево": в России указали на циничный ход пропаганды Кремля

вторник, 07 мая 2019, 08:01
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Пропагандисты Кремля хотят цинично перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров, которые находились в самолете во время катастрофы в российском аэропорту "Шереметьево".

Об этом сообщает российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, российская журналистка и пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян призвала судить людей, которые якобы вместо того, чтобы эвакуироваться из горящего самолета по правилам, начали спасать свои вещи.

"Ну, уж если сама Симоньян включилась, значит, заказ с самого верха. Властям нужно срочно переключить внимание и перевести стрелки с истинных виновников трагедии на пассажиров. Дело в том, что ответственность за десятки жертв катастрофы Superjet лежит на ближайших друзьях и подельниках Путина: Аркадии Ротенберге и Сергее Чемезове. Ротенберг - хозяин "Шереметьево", Чемезов - производитель и поставщик Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

Также Эйдман отметил, что "Шереметьево" провалило пожарные и спасательные работы (не подготовило полосу для посадки и опоздало с тушение пожара).

"А Чемезов ранее навязал "Аэрофлоту" покупку недоработанных и опасных Superjet. За последние годы с ними произошло множество серьезных инцидентов. С дуру купившие их ирландцы отказались от неудобных и ненадежных самолетов. А вот в России на них всегда есть спрос. Ведь это бизнес бывшего сослуживца и многолетнего близкого друга Путина", - написал социолог.

По его словам, люди в Superjet сгорели из-за сверхприбыли Путина и его дружков (кто поверит, что они не делятся с благодетелем).

"Печальная закономерность. Какое бы несчастье в России ни случилось в последнее время (экологическая катастрофа со свалками, уничтожение лесов, военные авантюры, отравление школьников некачественными продуктами и т.д.), вскоре оказывается, что за ним стоят шкурные интересы путинской братвы", - подытожил Игорь Эйдман.

Как сообщал "Апостроф", "Аэрофлот" опубликовал полный список пассажиров рейса SU1492 "Москва-Мурманск", в результате катастрофы которого в аэропорту "Шереметьево" под Москвой, по официальным данным, погиб 41 человек.

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