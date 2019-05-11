Не за это деды воевали: россияне разругались из-за смелого плаката на акции в Екатеринбурге

В России 9 мая молодой человек из Екатеринбурга вышел на акцию "Бессмертный полк" с плакатом с надписью "Не за такую страну проливалась кровь наших дедов", что вызвало бурную реакцию среди пользователей российских соцсетей.

Об этом сообщает издание "Екатеринбург онлайн", ссылаясь на фото парня и комментарии во Вконтакте, Facebookи других сетях.

В издании отметили, что теперь "парень стал популярен на всю страну" из-за своей "спорной таблички".

Отмечается, что молодой человек на шествии был не один, а с семьей. Судя по фото, плакат не вызвал у них разночтений, как и у других участников акции, зафиксированных на фото.

Журналисты уточняют, что традиционно на этой акции принято нести не плакаты с месседжем, а портреты погибших во Второй мировой войне родственников.

Фото парня, по сообщениям издания, попало сразу в несколько многомиллионных групп во Вконтакте (запрещенная в Украине соцсеть) и несколько крупных каналов в Telegram. Среди российских пользователей возникло бурное обсуждение.

Как сообщал "Апостроф", в России удивили странными акциями "Бессмертного полка", которые прокатились по всей стране в День Победы, 9 мая. Так, в акциях принимали участие и собаки и водолазы в костюмах.