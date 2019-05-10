Не ДТП: журналисты узнали причину смерти Доренко

Причиной смерти российского пропагандиста Сергея Доренко, который 9 мая попал в смертельное ДТП в Москве, стала гемотампонада - скопление жидкости, которое мешало нормальной работе сердца.

Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что вскрытие врачи проводили в ночь на 10 мая. Вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище.

Напомним, российский пропагандист Сергей Доренко умер накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет. Тем вечером он ехал на мотоцикле по Николоямской улице в Москве и внезапно упал. Врачам скорой спасти его не удалось.

Изначально сообщалось, что у Доренко случился сердечный приступ в тот момент, когда он находился за рулем мотоцикла. Сперва стало известно, что он пережил клиническую смерть, а врачи борются за его жизнь. Позже появилась информация о том, что Доренко умер. При этом отмечается, что травмы полученные им во время падения с мотоцикла не могли быть смертельными.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео с места смертельной аварии в Москве, в которой в четверг, 9 мая, погиб журналист Сергей Доренко.