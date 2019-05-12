Отравлен вдовой: в России назвали шесть неожиданных версий причин смерти Доренко

В сети опубликовали шесть неожиданных версий смерти российского пропагандиста Сергея Доренко, который 9 мая погиб в Москве в результате ДТП,

Интересная информация опубликована в Telegram-канале Незыгарь.

По одной из версий, журналист погиб в результате разрыва аорты, но пока это не подтвердили врачи.

Другая версия - его отравила вдова, которая настаивает на кремации тела Доренко.

В числе возможных причин смерти также есть вариант с убийством спецслужбами Беларуси или же местью оборонного комплекса.

Не исключено, что Доренко - жертва режима, так как он был частым гостем резиденции президента России Владимира Путина. Последняя версия - журналист был держателем тайн российского бизнесмена Бориса Березовского. Многие из его окружения уже погибли, и, считают журналисты, Доренко - не исключение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве полиция запретила выдавать вдове Сергея Доренко его тело для прощания и запланированной кремации.