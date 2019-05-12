Отмена похорон Доренко: появилось видео с комментарием его дочерей

Отмена церемонии прощания с российским пропагандистом Сергеем Доренко произошла не по инициативе его дочерей. Девушки точно также пришли на Троекуровское кладбище.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.

"Мы извиняемся, что это произошло. Не по нашей вине. Есть мероприятия, которые были затянуты. Мы так же пришли и были намерены проститься с ним в 11:00. Они не успели дополнительно взять забор тканей, на это нужно время. Я не знаю, не могу отвечать, что помешало это сделать", - прокомментировала отмену похорон одна из дочерей Доренко.

Как уточнили в Telegram-канале НЕЗЫГАРЬ Brief, повторное проведение судебно-медицинской экспертизы причин смерти Доренко, в том числе химико-биологической, может составить от 7 до 14 дней.

Как сообщал Апостроф, ранее в сети высказались о смерти Доренко.