В сети высказались о смерти Доренко

В сети отреагировали на смерть российского пропагандиста Сергея Доренко, который погиб 9 мая в результате ДТП.

Об этом пишут пользователи интернет.

"Еще один купил билет на концерт Кобзона", - отметил журналист Петр Шуклинов.

Также в сети и другие пользователи отреагировали на смерть Доренко.

Напомним, Доренко ехал на мотоцикле марки "Триумф" в Москве, но внезапно упал. Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством.

Как сообщал "Апостроф", Доренко поддерживал Украину во время Революции Достоинства на Майдане Независимости, однако с 2014 года его мнение изменилось.