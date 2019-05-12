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Украинский карикатурист метко пошутил про Путина-хоккеиста

воскресенье, 12 мая 2019, 09:50
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Украинский карикатурист Андрей Петренко высмеял в своей карикатуре игру президента России Владимира в хоккей, которая состоялась 10 мая в ледовом Дворце в Сочи (Россия).

Соответствующую карикатуру он опубликовал на своей странице в Facebook.

На карикатуре Путин изображен с флагом СССР. "Путин забросил 10 шайб. Спасибо деду за победу", - подписал карикатуру художник.

Петренко, по всей видимости, проводит аналогию с известной фотографией, на которой советский солдат поднимает флаг над Рейхстагом в Берлине.

Как ранее сообщал "Апостроф", в мае 2017 года в Москве состоялся звездный матч Ночной хоккейной лиги, в котором сыграл российский президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники государства, а также звезды российского спорта.

Также известный российский карикатурист Сергей Елкин метко высмеял Путина-хоккеиста, изобразив его на коньках и со смертоносной хоккейной клюшкой в руках.

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