​Убийца на коньках: известный карикатурист метко высмеял Путина-хоккеиста

Известный российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, на которой изображен российский президент Владимир Путин на коньках и со смертоносной хоккейной клюшкой в руках.

Соответствующую картинку он опубликовал в Facebook.

"Забросил семь шайб в ворота… И еще три шайбы поразили штаб ИГИЛ", - подписал он карикатуру.

Под картинкой появились забавные комментарии пользователей соцсетей.

"Признан самым результативным игроком хоккея в России, без шуток...))))", "чемпион России по борьбе с шайбой", "взращиваем собственного "Туркменбаши" и Ким Чен Ына в одном флаконе, стыдоба...)))", "Царь-клюшка!", "Какое убожество смотреть на этот цирк со стороны", - в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в России серьезно подошли к законопроекту президента страны Владимира Путина, которым предлагается выдавать паспорта гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса на упрощенных условиях. По этому случаю известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал очередную карикатуру.