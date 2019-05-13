В России трагически погибла молодая журналистка: опубликовано фото

В Москве погибла 25-летняя журналистка Wonderzine Маргарита Вирова.

Об этом сообщил Egor Skovoroda в Facebook.

Уточняется, что она скончалась утром, 13 мая, в Боткинской больнице, не приходя в сознание, после того как выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

О причинах смерти говорят, что это не более, чем трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятней, как теперь жить.

"Трагедию видели несколько друзей, которые зашли к ней в гости – Рита отошла к окну, сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Окно было открыто, к нему все отходили курить. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась об антикошачью сетку (точнее, сетка была, такая же, как москитная, но ставилась из-за кошек), потеряла равновесие и выпала из окна", - пишет автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились первые подробности смерти Доренко и видео ДТП.