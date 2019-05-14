В России на протестах передали "привет" Украине: яркое видео

В Екатеринбурге в последние два дня, 13 и 14 мая, прошли протесты в связи с уничтожением сквера ради постройки храма святой Екатерины, в результате которых десятки активистов были задержаны. Без упоминаний Украины не обошлось.

Об этом сообщает Медуза.

Известно, что полиция во время протестов полицейские задержали десятки участников акции. В частности, сообщается о 30 задержанных. Также известно, что без пострадавших не обошлось. Одному из активистов сломали бедро.

На новую акцию во вторник, 14 мая, пришли до двух тысяч человек. Митингующие почти сразу повалили забор, которым обнесено место будущей стройки, и бросили его часть в близлежащий пруд. Место строительства кольцом окружили сотрудники охраны, к скверу стянули ОМОН и бойцов Росгвардии.

Помимо этого активисты не смогли во время протестов не вспомнить об Украине. Так, на одном из видео в YouTube можно увидеть, как активисты дружно скачут, приговаривая: "Кто не скачет, тот за храм!"

Напомним, что в Украине во времена Евромайдана, была очень популярной кричалка: "Кто не скачет, тот москаль".

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