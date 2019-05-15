Путину показали новый боевой вертолет: опубликованы фото

В России был создан опытный образец нового вертолета Ми-38Т, который будет производиться для Министерства обороны РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

13 мая президенту РФ Владимиру Путину показали опытный образец на площадке осмотра авиационной техники во время посещения Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова.

Отмечается также, что в июле 2017 года Министерство обороны России сообщило о заключении контракта с АО "Вертолеты России" на поставку опытной партии из двух вертолетов Ми-38 в военном исполнении, получивших обозначение Ми-38Т. До конца 2019 года Министерство обороны России должно было получить две машины, - с поставкой соответственно, в 2018 и 2019 годах.

Вертолеты изготавливаются на АО "Казанский вертолетный завод". Первый полет в режиме висения первого построенного по данному контракту опытного вертолета Ми-38Т (во временной серой окраске и несшего бортовой номер "38015") состоялся в Казани 3 ноября 2018 года, а первый полет по полному профилю - 23 ноября 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американская компания MD Helicopters представила новый легкий боевой вертолет MD 969 Twin Attack Helicopter, который отличается от аналогов отсутствием хвостового винта.