Третий день "войны" против храма: что происходит в Екатеринбурге, фото и видео

В Екатеринбурге проходят протесты из-за уничтожения сквера ради постройки храма святой Екатерины.

Об этом сообщают росСМИ.

15 мая на месте, где хотят возвести храм, активисты устроили флешмоб с фонариками в защиту сквера. Участники зажгли фонарики на телефонах и направили их в сторону огороженной территории сквера, скандируя: "Скверу быть!", "Демонтаж!" и "Референдум!".

Анонимные организаторы флешмоба заявляли, что его цель - "пролить свет на происходящее сегодня".

Чуть позже к скверу из-за массового действа прибыли сотрудники ОМОНа. Они выстроились возле забора, которым оградили территорию будущей стройки в сквере. Силовики также оттесняли протестующих от забора и начались новые задержания. Полиция забрала в отделение семерых протестующих. Сообщается, что после начала задержаний в толпе запустили несколько фейерверков и по меньшей мере одну петарду.

Также стало известно, что один из сотрудников ОМОНа ударил фотографа СМИ со словами "Забирай отсюда свои объективы". Отмечается, что журналист-оператор был в бейдже с надписью "Пресса". Несмотря на инцидент, фотограф продолжил работу.

В то же время на сайте городской администрации мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что не разрешил использовать территорию сквера на улице Баумана под строительство церкви.

Отмечается, что отказ связан с "необходимостью сноса зеленых насаждений для строительства храма".

Напомним, протесты в Екатеринбурге длятся уже третий день - с 13 мая. За это время полиция задержала уже десятки активистов.

Отдать территорию сквера на улице Баумана под строительство церкви в марте попросила Красноярская епархия РПЦ. В апреле комиссия городского совета рекомендовала отклонить проект, так как из-за него придется "дробить детскую площадку и уменьшать количество зеленых насаждений". Позже по этому поводу прошли публичные слушания, участники которых также выступили против возведения церкви на месте сквера.

Как сообщал "Апостроф", в России невозможен Майдан, аналогичный киевскому, поскольку силовые элиты находятся под полным контролем президента России Владимира Путина.