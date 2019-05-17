Громкое убийство россиянами в Беларуси: появились новые подробности и фото

В сети появилась подробная информация относительно убитого в Могилеве 23-летнего сотрудника ГАИ, данные были предоставлены его друзьями.

Об этом сообщают журналисты издания AUTO.TUT.BY.

Так, знакомый правоохранителя отметил, что у парня были отключены оба телефона с 18:30, но при этом немного ранее он заходил в соцсети.

"Телефон был отключен, я набрал второй номер — то же самое. Смотрю, он был во "ВКонтакте" в 18.07, заходил с мобильника. Подумал: ну ладно, потом перезвоню, может, он занят. А после 19.00 звонит наш общий знакомый и спрашивает: это не с твоим другом случилась беда? И рассказывает о том, что уже было в новостях в то время", - отметил друг убитого.

Также прессе удалось получить комментарий представителей местного Следственного комитета.

"О подробностях рассказывать очень рано. Ведутся активные действия по осмотру места происшествия. Устанавливается картина происшедшего", — сообщила Юлия Гончарова, спикер СК в Могилеве.

На месте убийства в лесу неподалеку от перекрестка объездной дороги вокруг Могилева и шоссе на Шклов, работает передвижная криминалистическая лаборатория.

Также в регионе появлялась информация о задержании водителей черных "Волг" с российскими номерами. Спикер СК отметила, что задержания проходят в рамках оперативных мероприятий.

"Задержания могут быть повсюду", — уточнила она.

"Волга" с российскими номерами, пассажиры которой похитили белорусского гаишника, попала в камеры фиксации системы платных дорог BelToll.

При этом блогер Nexta, который первым опубликовал информацию о происшествии, намекнул, что его источники не являются достоверными, и возможно убийства никакого не было.

"У нас пока нет на 100% достоверной информации о том, задержаны ли убийцы. И были ли они вообще", - написал блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в белорусском Могилеве группа неизвестных на авто с российскими номерами похитили и убили сотрудника местной ГАИ.