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В Беларуси произошло резонансное убийство россиянами сотрудника МВД: фото

пятница, 17 мая 2019, 10:26
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В белорусском Могилеве группа неизвестных на авто с российскими номерами похитили и убили сотрудника местной ГАИ.

Об этом рассказал блогер Nexta, представители МВД в эфире государственной компании подтвердили указанную информацию.

По словам блогера, три представителя ромской национальности на транспорте с номерами РФ похитили, раздели и поиздевались над 23-летним правоохранителем, после чего убили. В подтверждение своим словам он представил фото с места событий.

Личный состав местного УВД был поднят по тревоге, в районе Могилева ввели план "Сирена".

Согласно предварительной информации лейтенант остановил автомобиль "Волга" на российских номерах, чтобы по работе добраться до места ДТП. Спустя несколько минут он написал в рабочем чате в Viber: "Срочно. Черная Волга. Три цыгана. Регистрационный знак — русский", после чего был найден убитым.

При этом в полиции Смоленской области РФ, где зарегистрирован номер "Волги", отреагировали на эпизод и пообещали задержать авто с водителем, как только оно окажется на территории области.

Как сообщал "Апостроф", ранее на украинско-румынской границе погиб сотрудник Минобороны Беларуси, его тело было найдено на месте крушения вертолета Ка-26.

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