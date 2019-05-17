Появилось видео с места громкого убийства россиянами сотрудника МВД в Беларуси

В сети было опубликовано видео с места убийства милиционера под Могилевым в Беларуси.

Запись опубликована на канале белорусского отделения "Радио Свобода".

На видео зафиксирован процесс работы криминалистов ночью, после обнаружения тела милиционера. Также на месте убийства находятся сотрудники Следственного комитета. Самого тела журналистам зафиксировать на камеру не удалось.

"В лесу возле Могилева следователи продолжают работать на месте, где было найдено тело убитого вчера милиционера", - подписано видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители Следственного комитета Беларуси заявили, что задерживают все "Волги" с российскими номерами в окрестностях Могилева, поскольку именно на таком авто был похищен 23-летний сотрудник ГАИ, которого позже обнаружили мертвым, со следами насилия и без брюк. Сам милиционер перед смертью написал в Viber "Срочно. Черная Волга. Три цыгана. Регистрационный знак — русский".