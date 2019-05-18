П - профессионализм: сети насмешило видео погони гвардейцев Путина за преступником

В сети была опубликована видеозапись, как сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге пытаются пешком догнать преступника, который уезжает от них на автомобиле.

Запись появилась в Facebook-сообществе под названием "Роисся24".

Следует отметить, что вслед за российскими гвардейцами двигался их транспорт – специальный черный фургон Росгвардии. Люди оттуда высадились перед тем, как преступник сел в машину.

Погоня фактически прекратилась, когда перед российскими правоохранителями возникла непреодолимая преграда – ворота, которые открываются вовнутрь. Гвардейцы не могли с ними совладать в течение пары минут и за это время потенциальный задерживаемый уехал.

"Наша невероятная, не имеющая аналогов Росгвардия в погоне за преступниками", - подписали видео в паблике.

Следует отметить, что запись была сделана в 2018 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети была опубликована карикатура на подавление силовиками протестов в Екатеринбурге (Россия) против строительства храма. Автор изобразил полицейскую дубинку в форме православного креста, подписав рисунок словами "духовная скрепа России".