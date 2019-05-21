Пушку привязали веревкой: в сети смеются над видео военных учений флота в России

В России военные флота привязали веревками зенитную установку к гражданскому судну, чтобы провести плановые стрельбы.
Об этом пишет у себя в Facebookпользователь из Харькова Сергей Недлинный.
По его информации, инцидент имел место на военной базе в городе Петропавловск-Камчатский.
"Военным Петропавловск-Камчатского пришла задача провести корабельные стрельбы. От долгого стояния, корабли не завелись", - пишет блогер.
Однако, как рассказывает блогер, стрельбы таки удалось провести. Для этого было использовано гражданское судно, на которое установили зенитную установку.
"Приказ: "флот должен "плавать" и стрелять" - на гражданское судно заперли зенитку и стрельбы провели", - отметил он.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Норвегии рыбаки обнаружили кита-белуху с прикрепленной к нему "упряжкой", с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Местные аналитики предположили, что животное сбежало из военно-морского флота РФ.