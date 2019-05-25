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В России автомобиль влетел в остановку с людьми, есть жертвы: видео момента аварии

суббота, 25 мая 2019, 23:23
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В Нижнем Новгороде (Россия) автомобиль на полной скорости врезался в остановку с людьми, в результате чего одна женщина погибла, еще шестеро человек, в том числе маленький ребенок, получили травмы.

Соответствующее видео момента ДТП опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

"Вот как все было – за рулем находился 23-летний спортсмен Дмитрий Мусаев. Автобус стал поворачивать на перекрестке на мигающий зеленый. А лихач решил проскочить на желтый. Разогнался, врезался боком в автобус, а затем протаранил остановку", - рассказали подробности аварии в Telegram-канале.

На кадрах зафиксирован сам момент столкновения авто с остановкой общественного транспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России много людей погибло в ДТП с автобусом и бензовозами.

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