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Путин умер? В России озвучили опасную теорию о главе Кремля

понедельник, 27 мая 2019, 07:12
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В России бытует мнение о том, что президента России Владимира Путина уже давно нет в живых.

Такую версию озвучил в интервью OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"Сейчас скажу такую дикую конспирологическую вещь: Москва полнится слухами, что Путина якобы уже нет в живых. Что вместо него показывают бесконечных двойников: якута, круглого, квадратного, банкетного, не знаю кого там еще. На этом месте я уже не затыкаю конспирологов: ведь если страна управляется в режиме спецопераций, а по телевизору доносят специнформацию, которая совершенно не соответствует действительности, когда Путин может быть сразу в двух местах одновременно, я прихожу к выводу, что конспирологи имеют право на свое мнение", - уверен он.

По словам журналиста, есть веские основания думать, что теория о смерти Путина имеет право место быть.

"Когда-то было сложно поверить, что чекисты могут взрывать спящих в домах людей, но они сделали это. Боюсь, что эта конспирологическая теория может иметь под собой основания. И если это так, то мы вообще столкнулись с какой-то новой, непонятной формой управления, взаимодействия властной группировки с населением, когда есть виртуальный портрет и даже есть несколько похожих на него кукол. А страной коллегиально руководит какая-то банда", - уточнил Сотник.

В случае же, если Путин все-таки жив, то, по мнению журналиста, "сам он никогда не уйдет".

"Если Путина физически нет и все, что про него показывают это фейк, то в таком случае они могут изобразить, что да он устал, он уходит. Любой двойник прочитает заготовленную речь и испариться. А где Путин? А он уже черт знает где. С другой стороны если вся эта конспирология полная фигня, а Путин существует физически, и именно он правит, то сам он никогда не уйдет", - добавил он.

Подробнее о коварных планах Путина, читайте в материале "Апострофа": Путин может погрузить Украину в хаос ради возобновления СССР – Павел Казарин.

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