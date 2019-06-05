Дипломаты и антибандеровцы: в России в сеть выложили данные целой армии разведчиков Путина

Мэрия Москвы выложила в открытый доступ адреса более чем тысячи сотрудников службы вневедомственной разведки РФ.

Об этом сообщает INSIDER.

В частности, речь идет о секретаре президиума центрального совета "СР" по международным вопросам Александре Романовиче и его заместителе Романе Бернацком.

Так, полковник запаса Александр Романович в 1975 году окончил Военный институт иностранных языков, потом проходил службу в качестве переводчика в Мали, на Кубе, работал в Международном отделе ЦК КПСС, где каждый второй был прикомандированным сотрудником КГБ, ГРУ, и руководил группой советских военных советников в Анголе и Мозамбике.

В свою очередь, Роман Бернацкий родом из Петербурга, ранее трудился в Управлении делами МИД РФ, а затем в Росзарубежцентре. Сейчас эта бюджетная организация называется Россотрудничество при МИД РФ и имеет представительства во многих странах мира. В 2013 году ФБР подозревало сотрудников Россотрудничества в вербовке американских граждан, и глава представительства в США Юрий Зайцев был вынужден покинуть страну и некоторое время работать в Австрии.

Имена других российских разведчиков стали известны после передачи на баланс Москвы семи новых домов, где поселились работники спецслужб. Как видно из столичной адресной базы, в многоэтажках получили квартиры 2856 действующих офицеров разведки. Большинство жильцов начинали службу в воинских частях СВР, а теперь они трудятся в российских посольствах или представительствах при ООН, ЕС, ОБСЕ, Россотрудничестве и т.д., кто-то стал нефтяником, журналистом, банкиром, депутатом, кришнаитом и даже членом Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Российского общества Ордена тамплиеров.

Как сообщал "Апостроф", ранее курсанты ФСБ взорвали на Донбассе авто с пособником боевиков ДНР.