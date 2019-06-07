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В России заявили про опасный инцидент с их кораблем и крейсером США

пятница, 07 июня 2019, 11:41
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В Китайском море корабль-авианосец ВМС США "подрезал" крейсер российского флота "Адмирал Виноградов", таким образом, что кораблю из РФ пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновение.

Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ, передает "Интерфакс".

"Инцидент произошел в пятницу в 6:35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США", - сообщили в российском флоте.

Российские военные выразили протест действиями американского корабля по международной линии связи. О реакции представителей США пока ничего не сообщается.

"Крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля… В целях предотвращения столкновения экипаж БПК "Адмирал Виноградов" был вынужден совершить экстренное маневрирование. На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", - заявили в пресс-службе ТОФ РФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото масштабного пожара на десантном корабле Северного флота РФ "Митрофан Москаленко" в порту Североморска.

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