RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июня

21:32
В Киеве произошло смертельное ЧП на пляже: опубликовано фото
21:16
СМИ опубликовали видео вооруженного конфликта "Нацкорпуса" с полицией
21:07
Палят из танков: стало известно о ранении бойца ВСУ на Донбассе
21:04
"Карпаты" победили в огненном западноукраинском дерби и сохранили место в УПЛ
20:07
Кто пойдет под "флагами" партии Вакарчука: названа первая двадцатка
19:47
Гриценко рассказал о своих планах на участие в парламентских выборах
19:21
Грозы и град: синоптики "порадовали" украинцев прогнозом погоды, карта
19:00
Скандальное задержание российского журналиста: что известно на данный момент
18:36
В Германии школьный автобус попал в жуткое ДТП: десятки пострадавших, фото
18:11
Подрыв трактора на Донбассе: подробности и новые фото с места серьезного ЧП
17:47
В Одессе в аварию попала дочь кандидата в президенты: подробности, фото
17:15
Во Львове громко напомнили Путину, кто он: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальное задержание российского журналиста: что известно на данный момент

суббота, 08 июня 2019, 19:00
переглянути новину українською

У задержанного российского журналиста Ивана Голунова врачи обнаружили сотрясение головного мозга.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на управление МВД РФ по Москве.

"Голунова осматривали врачи двух бригад скорой помощи. Медики установили, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Первоначально в полиции отказывали в госпитализации Голунова", - пишет издание.

Отмечается, что врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. Ранее сообщалось, что после долгих уговоров журналиста доставили в 71-ю городскую больницу.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой срок лишения свободы грозит Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: