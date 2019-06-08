Скандальное задержание российского журналиста: что известно на данный момент

У задержанного российского журналиста Ивана Голунова врачи обнаружили сотрясение головного мозга.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на управление МВД РФ по Москве.

"Голунова осматривали врачи двух бригад скорой помощи. Медики установили, что у журналиста сотрясение головного мозга, гематома и подозрение на перелом ребер. Первоначально в полиции отказывали в госпитализации Голунова", - пишет издание.

Отмечается, что врачи осмотрели Голунова после того, как он пожаловался на плохое самочувствие. Ранее сообщалось, что после долгих уговоров журналиста доставили в 71-ю городскую больницу.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой срок лишения свободы грозит Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.