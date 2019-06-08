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В России журналисту грозит огромный срок: видео и новые подробности скандального дела

суббота, 08 июня 2019, 16:06
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Фото: FTP\Telegram

Корреспонденту издания "Медуза" Ивану Голунову, задержанному в Москве, грозит лишение свободы от 10 до 20 лет.

Об этом говорится в соответствующем заявлении правоохранительных органов.

Уточняется, что у Голунова, во время обыска якобы нашли разные виды наркотических средств - при себе и в квартире. Полиция опубликовала фото, якобы сделанные в квартире, где живет журналист. Позже МВД признало, что лишь одна из этих фотографий была сделана у Голунова.

Как сообщается в Telegram-канале FTP, Ивану Голунову стало плохо в отделении, корреспондент ничего не ел, боялся, что в еду ему подмешают наркотики.

"Скорую к журналисту сначала не пускали, но потом врачам все же разрешили осмотреть Ивана. У журналиста подозрение на перелом ребер и сотрясение мозга, нужна госпитализация", - говорится в сообщении.

Сначала в госпитализации журналисту отказали. Но позже, по данным Telegram-канал Mash, Голунова все же отправили в 71-ю больницу.

"После долгих отказов полиция все же согласилась направить журналиста в медицинское учреждение для проведения обследования", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России по липовому делу задержали и избили известного журналиста.

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