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Прятали в рыбных консервах: стало известно об опасной находке в порту Питера

вторник, 11 июня 2019, 21:41
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В порт Санкт-Петербурга (Россия) доставили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей (более 1,5 миллиона гривен).

Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что наркотики находились в контейнере с рыбными консервами из Эквадора.

«Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллиона доз наркотика стоимостью около 4,5 миллиарда рублей», — пишет издание.

Как уточнили на таможне, при вскрытии контейнера на упаковках с консервами нашли мешки с килограммовыми брикетами наркотика.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков. В частности, у берегов Португалии арестовали судно с 2,5 тоннами кокаина, на борту которого находились восемь украинских моряков.

Кроме того, власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряковпо подозрению в контрабанде наркотиков.

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