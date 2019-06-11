Скандальное задержание российского журналиста: суд принял резонансное решение

С журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, которого задержали в Москве, во вторник, 11 июня, сняли обвинения.

Об этом сообщают РИА Новости.

Так, суд принял решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. В итоге, Голунова уже отпущен из-под домашнего ареста.

Кроме того, в отношении полицейских, которые задержали Голунова, начата проверка. На данный момент на время проверки их отстранили от работы.

Напомним, что изначально следователь и прокурор требовали ареста на 2 месяца. В свою очередь, адвокат просил домашний арест, аргументируя нарушением процессуальных норм задержания.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какой срок лишения свободы грозил Голунову, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.