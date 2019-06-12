Фото дня: как "пакуют" бабушек в России

В Москве 12 июня силовики провели массовые задержания участников акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Показательный снимок жесткого задержания пожилых женщин опубликовал в своем Twitter фотограф Иван Краснов.

"Oh my god :((((((((((", "Да они и мать задержат, посмотрите на их одухотворенные лица", "Как же я люблю этих шкур в формах!!!", - пишул комментаторы.

По данным МВД, полицейские задержали на акции в Москве более 200 человек. Участники акции требуют расследования сфабрикованных уголовных дел и освобождения невиновных.

Напомним, что Ивана Голунова власти обвиняли в попытке сбыта наркотиков. 11 июня дело прекратили. Многие пропагандисты после этого неожиданно начали высказываться в поддержку журналиста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве из-за задержания Ивана Голунова проводили одиночные пикеты под стенами МВД.